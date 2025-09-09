ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Азербайджан и Египет обсудили вопросы региональной и международной повестки

    Внешняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 19:45
    Азербайджан и Египет обсудили вопросы региональной и международной повестки

    В рамках визита замминистра иностранных дел Азербайджана Ялчына Рафиева в Египет был проведен ряд встреч, на которых обсуждались вопросы региональной и международной повестки.

    Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

    Я.Рафиев сначала встретился с министром планирования, экономического развития и международного сотрудничества Египта, а также сопредседателем Межправительственной совместной комиссии по экономическому, техническому и научному сотрудничеству между Азербайджаном и Египтом Ранией Аль-Машат.

    В рамках визита состоялся очередной 8-й раунд политических консультаций между МИД Азербайджана и Министерством иностранных дел, миграции и египтян за рубежом Египта. Политические консультации возглавили замглавы МИД Азербайджана и замминистра иностранных дел Египта по европейским вопросам Ваэль Мохаммед Авад Хамид.

    В ходе консультаций было отмечено наличие потенциала для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Египтом по всем направлениям, основанного на исторических дружественных отношениях, обсуждены расширение двусторонних и многосторонних политических связей, текущее состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, туристической, сельскохозяйственной, гуманитарной и других сферах.

    Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, включая ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, в регионе Южного Кавказа и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Azərbaycanla Misir arasında əməkdaşlıq gündəliyi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb

