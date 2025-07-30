Азербайджан и Эфиопия обсудили укрепление сотрудничества в сельском хозяйстве

Азербайджан и Эфиопия обсудили укрепление сотрудничества в сельском хозяйстве

Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов провел встречу со своим эфиопским коллегой Гирмой Аменте.

Как передает Report, об этом Аменте сообщил в соцсети “Х”.

Встреча состоялась на полях 2-го саммита ООН по продовольственным системам (UNFSS+4), который проходит в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

Стороны обсудили возможности модернизации сельского хозяйства, расширение взаимной торговли, а также реализацию программ по наращиванию кадрового потенциала и профессиональному обучению специалистов в отрасли.