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Азербайджан и Эфиопия обсудили укрепление сотрудничества в сельском хозяйстве

Азербайджан и Эфиопия обсудили укрепление сотрудничества в сельском хозяйстве Азербайджан и Эфиопия обсудили укрепление сотрудничества в сельском хозяйстве
Внешняя политика
30 июля 2025 г. 12:34
Азербайджан и Эфиопия обсудили укрепление сотрудничества в сельском хозяйстве

Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов провел встречу со своим эфиопским коллегой Гирмой Аменте.

Как передает Report, об этом Аменте сообщил в соцсети “Х”.

Встреча состоялась на полях 2-го саммита ООН по продовольственным системам (UNFSS+4), который проходит в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

Стороны обсудили возможности модернизации сельского хозяйства, расширение взаимной торговли, а также реализацию программ по наращиванию кадрового потенциала и профессиональному обучению специалистов в отрасли.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Ethiopia discuss strengthening agricultural cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Efiopiya kənd təsərrüfatında əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

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