Азербайджан и Чехия провели межмидовские политконсультации

Министерства иностранных дел Азербайджана и Чехии провели политические консультации.

Об этом Report сообщили в азербайджанском ведомстве.

Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра Фариз Рзаев, а чешскую - замглавы МИД Мария Чатардова.

В ходе консультаций были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития азербайджано-чешских двусторонних отношений, состоялся обмен мнениями по повестке сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

Наряду с этим были рассмотрены планы по расширению договорно-правовой базы между двумя странами. Стороны уделили внимание вопросам взаимодействия на международных платформах, развития сотрудничества в рамках различных международных организаций, а также взаимной поддержки кандидатур.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. В этом контексте противоположной стороне была предоставлена подробная информация о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и шагах, предпринимаемых в направлении обеспечения устойчивого мира, а также о масштабных восстановительных и реконструкционных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

В рамках встречи была подчеркнута важность дальнейшего развития азербайджано-чешских отношений на основе взаимного интереса и доверия, а также продолжения политического диалога и регулярных контактов.