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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Азербайджан и Чехия провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    • 22 сентября, 2026
    • 22:34
    Азербайджан и Чехия провели межмидовские политконсультации

    Министерства иностранных дел Азербайджана и Чехии провели политические консультации.

    Об этом Report сообщили в азербайджанском ведомстве.

    Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра Фариз Рзаев, а чешскую - замглавы МИД Мария Чатардова.

    В ходе консультаций были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития азербайджано-чешских двусторонних отношений, состоялся обмен мнениями по повестке сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

    Наряду с этим были рассмотрены планы по расширению договорно-правовой базы между двумя странами. Стороны уделили внимание вопросам взаимодействия на международных платформах, развития сотрудничества в рамках различных международных организаций, а также взаимной поддержки кандидатур.

    Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. В этом контексте противоположной стороне была предоставлена подробная информация о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и шагах, предпринимаемых в направлении обеспечения устойчивого мира, а также о масштабных восстановительных и реконструкционных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

    В рамках встречи была подчеркнута важность дальнейшего развития азербайджано-чешских отношений на основе взаимного интереса и доверия, а также продолжения политического диалога и регулярных контактов.

    Фариз Рзаев Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Политконсультации Чехия
    Azərbaycan və Çex Respublikası arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib
    Azerbaijan, Czech Republic hold political consultations

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