Азербайджан и Бразилия провели пятый раунд межмидовских политконсультаций

    Внешняя политика
    • 02 сентября, 2025
    • 10:41
    В столице Бразилии состоялся пятый раунд азербайджано-бразильских межмидовских политических консультаций.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на МИД Бразилии.

    Политконсультации состоялись в рамках визита в Бразилиа азербайджанской делегации во главе с заместителем главы МИД Эльнуром Мамедовым. С бразильской стороны переговоры возглавила генеральный секретарь МИД Бразилии Мария Лаура да Роша.  .

    В ходе консультатций стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки. Представители ведомств с удовлетворением отметили, что Азербайджан и Бразилия поддерживают дипломатические отношения уже более трех десятилетий.

    В ходе обсуждений сферы туризма, образования и межпарламентские связи были названы наиболее актуальными направлениями двустороннего сотрудничества.

    Затем Эльнур Мамедов провел двусторонние переговоры с министром иностранных дел Бразилии Маурой Виейрой.

    Azərbaycan və Braziliya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin beşinci raundu keçirilib

    Лента новостей