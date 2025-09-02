Азербайджан и Бразилия провели пятый раунд межмидовских политконсультаций

В столице Бразилии состоялся пятый раунд азербайджано-бразильских межмидовских политических консультаций.

Об этом Report сообщает со ссылкой на МИД Бразилии.

Политконсультации состоялись в рамках визита в Бразилиа азербайджанской делегации во главе с заместителем главы МИД Эльнуром Мамедовым. С бразильской стороны переговоры возглавила генеральный секретарь МИД Бразилии Мария Лаура да Роша. .

В ходе консультатций стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки. Представители ведомств с удовлетворением отметили, что Азербайджан и Бразилия поддерживают дипломатические отношения уже более трех десятилетий.

В ходе обсуждений сферы туризма, образования и межпарламентские связи были названы наиболее актуальными направлениями двустороннего сотрудничества.

Затем Эльнур Мамедов провел двусторонние переговоры с министром иностранных дел Бразилии Маурой Виейрой.