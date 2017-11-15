Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан и Бразилия подписали Меморандум о взаимопонимании о проведении тренингов между дипакадемиями двух стран.

Как сообщает Report, документ был подписан по итогам встречи министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и находящегося с визитом в Баку главой МИД Бразилии Алоизиу Нунесом Феррейрой.

В ходе встречи главы МИД обсудили перспективы развития двухсторонних отношений Азербайджана и Бразилии, а также ряд наиболее актуальных вопросов международной и региональной повестки.