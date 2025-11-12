Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Азербайджан и Ботсвана установили дипломатические отношения

    Внешняя политика
    • 12 ноября, 2025
    • 19:55
    Азербайджан и Ботсвана установили дипломатические отношения

    Азербайджан и Ботсвана установили дипломатические отношения.

    Как передает Report, об этом сообщило представительство Азербайджана при ООН в соцсети Х.

    "11 ноября 2025 года в Нью-Йорке постоянный представитель Республики Азербайджан при ООН Тофик Мусаев, и постоянный представитель Республики Ботсвана при ООН Чарльз Масоле подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя государствами", - говорится в сообщении.

    В документе подчеркивается, что в установлении дипломатических отношений правительства обоих государств руководствуются Уставом ООН и общепризнанными нормами и принципами международного права, в частности, суверенитета государств, территориальной целостности и невмешательства в их внутренние дела.

    Постоянные представители также направили письмо генеральному секретарю организации с просьбой о распространении Совместного коммюнике в качестве документа ООН.

