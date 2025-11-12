Азербайджан и Ботсвана установили дипломатические отношения.

Как передает Report, об этом сообщило представительство Азербайджана при ООН в соцсети Х.

"11 ноября 2025 года в Нью-Йорке постоянный представитель Республики Азербайджан при ООН Тофик Мусаев, и постоянный представитель Республики Ботсвана при ООН Чарльз Масоле подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя государствами", - говорится в сообщении.

В документе подчеркивается, что в установлении дипломатических отношений правительства обоих государств руководствуются Уставом ООН и общепризнанными нормами и принципами международного права, в частности, суверенитета государств, территориальной целостности и невмешательства в их внутренние дела.

Постоянные представители также направили письмо генеральному секретарю организации с просьбой о распространении Совместного коммюнике в качестве документа ООН.