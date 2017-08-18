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    Азербайджан и Боливия подписали соглашение об отмене виз для обладателей дипломатических и служебных паспортов

    Соглашение подписали в Баку главы МИД Азербайджана и Боливии

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Азербайджан и Боливия подписали соглашение об отмене виз для обладателей дипломатических и служебных паспортов.

    Как сообщает Report, соглашение подписали в Баку министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и находящийся с визитом в Азербайджане глава МИД Боливии Фернандо Уанакуни Мамани.

    До церемонии подписания оба министра провели встречу один на один и в расширенном составе. Были обсуждены вопросы укрепления двустороннего сотрудничества, синхронизация позиций двух стран по различным вопросам на международной арене, а также региональные и мировые вопросы.

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