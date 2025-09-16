Азербайджан и Болгария подписали план по реализации меморандума в сфере соцзащиты
Внешняя политика
- 16 сентября, 2025
- 13:52
Государственный фонд социальной защиты Азербайджана (ГФСЗ) подписал с Национальным институтом социального страхования Болгарии план действий по реализации меморандума о взаимопонимании на 2025-2026 годы.
Как передает Report, об этом сообщает болгарское агентство БТА.
Согласно информации, делегация ГФСЗ находится с визитом в столице Болгарии Софии.
В ходе переговоров стороны также обсудили ключевые вопросы, связанные с текущими вызовами, стоящими перед системами социального обеспечения двух стран, в том числе в контексте развития новых технологий.
Делегации также коснулись темы исполнения законодательства о социальном обеспечении и эффективности мер по борьбе с мошенничеством в этой сфере.
