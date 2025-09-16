Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    Азербайджан и Болгария подписали план по реализации меморандума в сфере соцзащиты

    Внешняя политика
    • 16 сентября, 2025
    • 13:52
    Азербайджан и Болгария подписали план по реализации меморандума в сфере соцзащиты

    Государственный фонд социальной защиты Азербайджана (ГФСЗ) подписал с Национальным институтом социального страхования Болгарии план действий по реализации меморандума о взаимопонимании на 2025-2026 годы.

    Как передает Report, об этом сообщает болгарское агентство БТА.

    Согласно информации, делегация ГФСЗ находится с визитом в столице Болгарии Софии.

    В ходе переговоров стороны также обсудили ключевые вопросы, связанные с текущими вызовами, стоящими перед системами социального обеспечения двух стран, в том числе в контексте развития новых технологий. 

    Делегации также коснулись темы исполнения законодательства о социальном обеспечении и эффективности мер по борьбе с мошенничеством в этой сфере.

    ГФСЗ Азербайджан Болгария Меморандумом о взаимопонимании
    Azərbaycan və Bolqarıstan sosial müdafiə sahəsi üzrə Fəaliyyət Planı imzalayıb
    Azerbaijan and Bulgaria sign action plan to implement social protection memorandum

    Последние новости

    14:29

    Бельгия закупит у США ракеты для F-35 на сумму €280 млн

    Другие страны
    14:27
    Фото

    Президенты Азербайджана и ОАЭ провели переговоры в расширенном составе

    Внешняя политика
    14:25

    СМИ: Трамп и Шахбаз Шариф могут встретиться на полях ГА ООН в Нью-Йорке

    Другие страны
    14:24

    Формула-1: В 2026 году на Гран-при Азербайджана спринтерская гонка не предусмотрена

    Формула 1
    14:23
    Фото

    В Баку состоялись похороны Гаджи Мурада Ягизарова - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    14:21

    Производство солнечной энергии в Азербайджане увеличилось на 13%

    Энергетика
    14:09

    Азербайджан и Узбекистан обсудили привлечение новых частных операторов в CASCA+

    Инфраструктура
    14:01

    В Шуше состоялась встреча президентов Азербайджана и ОАЭ один на один

    Другие
    13:59
    Фото

    В Шуше состоялась церемония официальной встречи президента ОАЭ

    Внутренняя политика
    Лента новостей