Azərbaycan və Bolqarıstan sosial müdafiə sahəsi üzrə Fəaliyyət Planı imzalayıb

    Xarici siyasət
    • 16 sentyabr, 2025
    • 14:11
    Azərbaycan Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) Bolqarıstanın Milli Sosial Sığorta İnstitutu ilə 2025-2026-cı illər üçün anlaşma memorandumunun həyata keçirilməsi üzrə Fəaliyyət Planı imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Bolqarıstanın BTA agentliyi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, DSMF-nin nümayəndə heyəti Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada səfərdədir.

    Danışıqlar zamanı tərəflər həmçinin iki ölkənin sosial təminat sistemlərinin qarşısında duran cari çağırışlarla bağlı mühüm məsələləri müzakirə ediblər.

    Bundan başqa, nümayəndə heyətləri sosial təminat qanunvericiliyinin icrası və bu sahədə dələduzluqla mübarizə tədbirlərinin səmərəliliyi mövzusuna toxunublar.

    Азербайджан и Болгария подписали план по реализации меморандума в сфере соцзащиты
    Azerbaijan and Bulgaria sign action plan to implement social protection memorandum

