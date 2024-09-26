Азербайджан и Армения приложат дополнительные усилия для подписания мирного соглашения

Азербайджан и Армения договорились приложить дополнительные усилия для заключения Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений в максимально короткие сроки.

Азербайджан и Армения договорились приложить дополнительные усилия для заключения Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений в максимально короткие сроки.

Как передает Report, об этом говорится в официальной информации, распространенной по итогам встречи министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Нью-Йорке по инициативе и при участии госсекретаря США Энтони Блинкена.

Отмечается, что азербайджанская и армянская стороны выразили благодарность госсекретарю за организацию встречи.