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Азербайджан и Армения приложат дополнительные усилия для подписания мирного соглашения

Азербайджан и Армения приложат дополнительные усилия для подписания мирного соглашения Азербайджан и Армения договорились приложить дополнительные усилия для заключения Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений в максимально короткие сроки.
Внешняя политика
26 сентября 2024 г. 21:17
Азербайджан и Армения приложат дополнительные усилия для подписания мирного соглашения

Азербайджан и Армения договорились приложить дополнительные усилия для заключения Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений в максимально короткие сроки.

Как передает Report, об этом говорится в официальной информации, распространенной по итогам встречи министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Нью-Йорке по инициативе и при участии госсекретаря США Энтони Блинкена.

Отмечается, что азербайджанская и армянская стороны выразили благодарность госсекретарю за организацию встречи.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistan qısa müddətdə Sülh Sazişi üçün əlavə səylər barədə razılığa gəlib

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