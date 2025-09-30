Азербайджан и Алжир обсудили перспективы углубления сотрудничества

Министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев принял посла Алжира в нашей стране Закию Игилини.

Как сообщает Report со ссылкой на Минфин, на встрече, носившей ознакомительный характер, было отмечено успешное развитие двусторонних связей между двумя странами в политической, экономической, энергетической и других сферах, обсуждены перспективы дальнейшего углубления сотрудничества.

С. Бабаев подчеркнул важность расширения сотрудничества в энергетической сфере, поддержки взаимных инвестиционных инициатив, а также развития торговых связей. Было отмечено наличие большого потенциала для инвестиций и сотрудничества в ненефтяном секторе, в частности в логистике и туризме, авиатранспортной сфере, а также проектах по реконструкции и строительству.

Посол Закия Игили выразила благодарность за теплый прием и подчеркнула, что в период своей деятельности приложит все усилия для дальнейшего расширения связей между двумя странами.

В завершение встречи министр финансов пожелал послу успехов в ее дипломатической деятельности в Азербайджане.