    Азербайджан и Алжир обсудили перспективы углубления сотрудничества

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2025
    • 21:16
    Министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев принял посла Алжира в нашей стране Закию Игилини.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минфин, на встрече, носившей ознакомительный характер, было отмечено успешное развитие двусторонних связей между двумя странами в политической, экономической, энергетической и других сферах, обсуждены перспективы дальнейшего углубления сотрудничества.

    С. Бабаев подчеркнул важность расширения сотрудничества в энергетической сфере, поддержки взаимных инвестиционных инициатив, а также развития торговых связей. Было отмечено наличие большого потенциала для инвестиций и сотрудничества в ненефтяном секторе, в частности в логистике и туризме, авиатранспортной сфере, а также проектах по реконструкции и строительству.

    Посол Закия Игили выразила благодарность за теплый прием и подчеркнула, что в период своей деятельности приложит все усилия для дальнейшего расширения связей между двумя странами.

    В завершение встречи министр финансов пожелал послу успехов в ее дипломатической деятельности в Азербайджане.

    Azərbaycanla Əlcəzair arasında ikitərəfli əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi perspektivləri müzakirə edilib

