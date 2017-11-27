Азербайджан и Афганистан подпишут пять документов

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Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/Азербайджан и Афганистан планируют подписание пяти важных документов по развитию двусторонних отношений. Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции посол Афганистана в Азербайджане Мухаммед Таги Халили.

По его словам, как ожидается, документы будут подписаны в рамках визита президента Афганистана Ашрафа Гани в Азербайджан 1 декабря.

Посол отметил, что в рамках визита президент Афганистана примет участие на конференции в рамках инициативы "Сердце Азии – Стамбульский процесс", а также проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Готовятся к подписанию пять важных документов по развитию двусторонних отношений. В том числе в области образования, экономики и торговли, безопасности и в области полетов. После подписания ряда из них мы ожидаем увеличения инвестиций в Афганистане", - заявил Мухаммед Таги Халили.