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    Азербайджан и Афганистан подпишут пять документов

    Ожидается, что их подписание состоится в рамках визита президента Афганистана в Азербайджан© Report

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/Азербайджан и Афганистан планируют подписание пяти важных документов по развитию двусторонних отношений. Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции посол Афганистана в Азербайджане Мухаммед Таги Халили.

    По его словам, как ожидается, документы будут подписаны в рамках визита президента Афганистана Ашрафа Гани в Азербайджан 1 декабря.

    Посол отметил, что в рамках визита президент Афганистана примет участие на конференции в рамках инициативы "Сердце Азии – Стамбульский процесс", а также проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. 

    "Готовятся к подписанию пять важных документов по развитию двусторонних отношений. В том числе в области образования, экономики и торговли, безопасности и в области полетов. После подписания ряда из них мы ожидаем увеличения инвестиций в Афганистане", - заявил Мухаммед Таги Халили.

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