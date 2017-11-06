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    Азербайджан и Афганистан обсудят сотрудничество в сфере IT

    И.о. министра коммуникаций и информационных технологий Афганистана Шахзад Ариоби 7-8 ноября посетит Баку

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Исполняющий обязанности министра коммуникаций и информационных технологий Афганистана Шахзад Ариоби (Shahzad Aryobee) 7-8 ноября в ходе визита в Азербайджан проведет встречи и обсудит сотрудничество в сфере IT и связи. Об этом Report сообщили в посольстве Афганистана в Азербайджане.

    Также, вместе с Шахзадом Ариоби Азербайджан посетит министр финансов республики Эклиль Ахмад Хакими.

    Визит будет осуществлен по приглашению министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева. В Баку афганский министр обсудит экономические и торговые вопросы, а также проведет встречи с другими официальными лицами Азербайджана.

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