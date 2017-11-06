Азербайджан и Афганистан обсудят сотрудничество в сфере IT

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Исполняющий обязанности министра коммуникаций и информационных технологий Афганистана Шахзад Ариоби (Shahzad Aryobee) 7-8 ноября в ходе визита в Азербайджан проведет встречи и обсудит сотрудничество в сфере IT и связи. Об этом Report сообщили в посольстве Афганистана в Азербайджане.

Также, вместе с Шахзадом Ариоби Азербайджан посетит министр финансов республики Эклиль Ахмад Хакими.

Визит будет осуществлен по приглашению министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева. В Баку афганский министр обсудит экономические и торговые вопросы, а также проведет встречи с другими официальными лицами Азербайджана.