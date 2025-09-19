Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Азербайджан эвакуировал 14 палестинских студентов из Газы

    Внешняя политика
    • 19 сентября, 2025
    • 15:37
    Азербайджан эвакуировал 14 палестинских студентов из Газы

    Азербайджан по просьбе палестинской стороны эвакуировал из сектора Газа 14 палестинских студентов, получивших право на высшее образование в рамках программы Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева.

    Как сообщили Report в МИД Азербайджана, продолжающиеся военные действия и нестабильная ситуация в регионе сделали невозможным самостоятельное прибытие студентов в страну.

    Так, на основании обращений студентов и просьбы палестинской стороны МИД обеспечило их доставку в Азербайджан.

    Студенты были вывезены из Газы наземным путем в Иорданию, а затем был организован их авиаперелет из Аммана в Баку.

    Процесс эвакуации начался 17 сентября, и уже сегодня утром 10 студентов встретили в международном аэропорту Гейдар Алиев. Остальные 4 человека прибудут в ближайшие часы.

