Азербайджан экстрадировал в Турцию разыскиваемого по "красному бюллетеню" преступника
Внешняя политика
- 14 сентября, 2025
- 11:29
Азербайджан экстрадировал в Турцию преступника, разыскиваемого по "красному бюллетеню".
Как передает Report, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Йерликая на своей странице в соцсети X.
По его словам, что мужчина по имени И.Ц., находившийся в международном розыске за умышленное убийство, был отправлен из Азербайджана в Турцию.
Министр отметил, что всего восемь человек, шестеро из которых разыскивались по "красному бюллетеню", были экстрадированы в Турцию из Грузии, Азербайджана, Германии, Австрии, Северной Македонии и Ирландии.
