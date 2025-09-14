Азербайджан экстрадировал в Турцию разыскиваемого по "красному бюллетеню" преступника

Азербайджан экстрадировал в Турцию преступника, разыскиваемого по "красному бюллетеню".

Как передает Report, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Йерликая на своей странице в соцсети X.

По его словам, что мужчина по имени И.Ц., находившийся в международном розыске за умышленное убийство, был отправлен из Азербайджана в Турцию.

Министр отметил, что всего восемь человек, шестеро из которых разыскивались по "красному бюллетеню", были экстрадированы в Турцию из Грузии, Азербайджана, Германии, Австрии, Северной Македонии и Ирландии.