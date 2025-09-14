Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар Ассамблея Страхового союза Тюркского мира
    Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар Ассамблея Страхового союза Тюркского мира

    Азербайджан экстрадировал в Турцию разыскиваемого по "красному бюллетеню" преступника

    Внешняя политика
    • 14 сентября, 2025
    • 11:29
    Азербайджан экстрадировал в Турцию разыскиваемого по красному бюллетеню преступника

    Азербайджан экстрадировал в Турцию преступника, разыскиваемого по "красному бюллетеню".

    Как передает Report, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Йерликая на своей странице в соцсети X.

    По его словам, что мужчина по имени И.Ц., находившийся в международном розыске за умышленное убийство, был отправлен из Азербайджана в Турцию.

    Министр отметил, что всего восемь человек, шестеро из которых разыскивались по "красному бюллетеню", были экстрадированы в Турцию из Грузии, Азербайджана, Германии, Австрии, Северной Македонии и Ирландии.

    Турция Азербайджан международный розыск преступник экстрадиция
    Azərbaycan "qırmızı bülleten"lə axtarılan şəxsi Türkiyəyə təhvil verib
    Azerbaijan extradites red notice suspect to Türkiye

    Последние новости

    12:04

    На юго-востоке Казахстана в тяжелом ДТП погибли 10 человек

    В регионе
    11:54

    Страховщики тюркских государств подписали в Шуше совместный документ

    Финансы
    11:53

    Доля внутренней торговли между тюркскими государствами выросла до 7 %

    Бизнес
    11:44

    В Азербайджане наблюдается ливень, в горных районах выпал снег - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

    Экология
    11:43

    Алияр Мамедъяров: В азербайджанском страховом секторе определены новые приоритеты

    Финансы
    11:34

    ЦБА: COP29 открыл новые возможности для страховых рынков

    Финансы
    11:29

    Азербайджан экстрадировал в Турцию разыскиваемого по "красному бюллетеню" преступника

    Внешняя политика
    11:23

    В Непале число погибших в массовых беспорядках превысило 70 человек

    Другие страны
    11:23

    В Бинагадинском районе Баку произошел пожар в двухэтажном объекте

    Происшествия
    Лента новостей