    Hadisə
    • 14 sentyabr, 2025
    • 11:22
    Azərbaycan qırmızı bülletenlə axtarılan şəxsi Türkiyəyə təhvil verib

    Azərbaycan "qırmızı bülleten"lə axtarılan şəxsi Türkiyəyə təhvil verib.

    "Report"un xəbərinə görə bu barədə Türkiyənin daxili işlər naziri Ali Yerlikaya "X" hesabında yazıb.

    O bildirib ki, qəsdən adam öldürməyə görə beynəlxalq səviyyədə axtarışda olan İ.C. adlı şəxs Azərbaycandan Türkiyəyə aparılıb.

    Nazirin sözlərinə görə, ümumilikdə altısı "qırmızı bülleten"lə axtarılan səkkiz nəfər Gürcüstan, Azərbaycan, Almaniya, Avstriya, Şimali Makedoniya və İrlandiyadan Türkiyəyə təhvil verilib.

    qırmızı bülleten Azərbaycan Türkiyə
