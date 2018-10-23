Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан дал ноту Франции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Посол Франции был вызван в министерство иностранных дел Азербайджана: "Ему выразили официальный протест в связи с незаконным визитом в оккупированный нагорно-карабахский регион Азербайджана мэра Сент-Этьена и главы муниципалитета Арнувиля, а также рядом шагов, затрагивающих интересы Азербайджана, суверенитет и территориальную целостность".

"Была дана правовая и политическая оценка шагам представителей Франции, французское правительство призвали принять эффективные меры для предотвращения действий физических и юридических лиц этой страны, направленных против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Официальная нота МИД Азербайджана была представлена противоположной стороне", - отмечается в сообщении.