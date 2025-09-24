Азербайджан был представлен на заседании Контактной группы ОИС по Джамму и Кашмиру

В Нью-Йорке в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялось очередное заседание Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Джамму и Кашмиру.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Пакистана.

Было отмечено, что в заседании приняли участие официальные лица государств-членов Контактной группы – Пакистана, Саудовской Аравии, Турции, Нигера и Азербайджана. Также в мероприятии участвовала делегация Кашмира.

Специальный помощник премьер-министра Пакистана Саид Тарик Фатеми выразил благодарность ОИС и ее государствам-членам за постоянную поддержку права народа Кашмира на самоопределение. Он осудил попытки Индии укрепить незаконную оккупацию и политику, проводимую посредством жестких законов, репрессий и демографических изменений. Вновь подтверждая приверженность Пакистана миру, он отметил, что устойчивая стабильность в Южной Азии зависит от разрешения конфликта в Джамму и Кашмире путем искреннего диалога.

Спецпомощник премьер-министра призвал ОИС потребовать от Индии прекратить репрессии, освободить политических заключенных, отменить жесткие законы и обеспечить право народа Кашмира на самоопределение на основе резолюций Совета Безопасности ООН.

Государства-члены Контактной группы подчеркнули, что конфликт в Джамму и Кашмире остается приоритетом в повестке дня ОИС, вновь подтвердили свою поддержку борьбы народа Кашмира и призвали к возобновлению усилий, направленных на мирное разрешение конфликта.

По итогам встречи Контактной группой было принято Совместное коммюнике.