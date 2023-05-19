Азербайджан был представлен на саммите Ассоциации карибских государств

На IX саммите глав государств и правительств Ассоциации карибских государств в гватемальском городе Антигуа Азербайджан представлял посол нашей страны в Мексике Мамед Талыбов.
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В рамках мероприятия, дипломат провел двусторонние встречи с главами МИД Гватемалы, Панамы, Коста-Рики. В ходе встреч состоялся обмен мнениями в направлении продолжения и расширения налаженных отношений дружбы и сотрудничества между странами в двустороннем и многостороннем формате.
На встрече с Генеральным секретарем Ассоциации карибских государств Родольфо Сабонге была выражена благодарность за приглашение Азербайджана принять участие в мероприятии, было отмечено, что наша страна готова расширять связи с указанной организацией и ее государствами-членами.
Генсек также выразил заинтересованность руководимой им Ассоциации в развитии отношений с Азербайджаном.
По итогам мероприятия, прошедшего под председательством президента Гватемалы, была принята "Антигуанская декларация".