Азербайджан был представлен на саммите Ассоциации карибских государств

На IX саммите глав государств и правительств Ассоциации карибских государств в гватемальском городе Антигуа Азербайджан представлял посол нашей страны в Мексике Мамед Талыбов.

На IX саммите глав государств и правительств Ассоциации карибских государств в гватемальском городе Антигуа Азербайджан представлял посол нашей страны в Мексике Мамед Талыбов.

Как сообщили Report в посольстве, в саммите приняли участие высокопоставленные представители более 35 стран.

В рамках мероприятия, дипломат провел двусторонние встречи с главами МИД Гватемалы, Панамы, Коста-Рики. В ходе встреч состоялся обмен мнениями в направлении продолжения и расширения налаженных отношений дружбы и сотрудничества между странами в двустороннем и многостороннем формате.

На встрече с Генеральным секретарем Ассоциации карибских государств Родольфо Сабонге была выражена благодарность за приглашение Азербайджана принять участие в мероприятии, было отмечено, что наша страна готова расширять связи с указанной организацией и ее государствами-членами.

Генсек также выразил заинтересованность руководимой им Ассоциации в развитии отношений с Азербайджаном.

По итогам мероприятия, прошедшего под председательством президента Гватемалы, была принята "Антигуанская декларация".