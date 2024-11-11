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Азербайджан был представлен на "Ежегодном фестивале культуры" в Майами

Азербайджан был представлен на "Ежегодном фестивале культуры" в Майами Азербайджан был представлен на "Ежегодном фестивале культуры" в городе Майами, штат Флорида.
Внешняя политика
11 ноября 2024 г. 00:27
Азербайджан был представлен на Ежегодном фестивале культуры в Майами

Азербайджан был представлен на "Ежегодном фестивале культуры" в городе Майами, штат Флорида.

Как сообщает американское бюро Report, на фестивале была представлена культура более 300 народов.

В уголке Азербайджана были выставлены национальные атрибуты, различные предметы, отражающие богатую историю и культуру нашей страны. Азербайджанская молодежь в национальных костюмах продемонстрировала гостям один из древнейших обычаев нашего народа - церемонию нанесения хны. Гостям, посетившим стенд, наносили различные узоры хной на руки.

На небольшом павильоне звучала азербайджанская национальная музыка, демонстрировались танцы, гости попробовали вкусные блюда азербайджанской кухни. Городские официальные лица посетили азербайджанский стенд и встретились с нашими соотечественниками.

Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава выразила восхищение азербайджанской культурой. Она отметила высокий уровень организации стенда Азербайджана на фестивале и вручила "Благодарственное письмо" члену Азербайджано-американской культурной ассоциации Набат Эминовой.

Местные СМИ широко освещали азербайджанский стенд.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Mayami şəhərində “İllik Mədəniyyət Festivalı”nda təmsil olunub

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