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Азербайджан будет представлен на V международном гастрономическом фестивале в Париже

Азербайджан будет представлен на V международном гастрономическом фестивале в Париже При поддержке Фонда Гейдара Алиева, посольства Азербайджана во Франции, Ассоциации друзей Азербайджана (АДА), Дома Азербайджана в Париже, Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) 1-4 сентября наша страна будет предста
Внешняя политика
31 августа 2022 г. 00:51
Азербайджан будет представлен на V международном гастрономическом фестивале в Париже

При поддержке Фонда Гейдара Алиева, посольства Азербайджана во Франции, Ассоциации друзей Азербайджана (АДА), Дома Азербайджана в Париже, Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) 1-4 сентября наша страна будет представлена на V Международном гастрономическом фестивале, который пройдет в столице Франции Париже.

Как сообщает французское бюро Report, на фестивале французские и зарубежные гости ознакомятся с азербайджанской кухней.

В рамках "Года Шуши" национальные кулинары уделят особое место кухне карабахского региона Азербайджана.

Участникам мероприятия будут представлены вкуснейшие блюда и сладости азербайджанской кухни. В рамках фестиваля пройдет круглый стол, посвященный приготовлению долмы.

В ходе мероприятия гостям также будут представлены азербайджанские национальные танцы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Parisdə 5-ci beynəlxalq qastronomiya festivalında təmsil olunacaq

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