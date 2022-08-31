Азербайджан будет представлен на V международном гастрономическом фестивале в Париже

При поддержке Фонда Гейдара Алиева, посольства Азербайджана во Франции, Ассоциации друзей Азербайджана (АДА), Дома Азербайджана в Париже, Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) 1-4 сентября наша страна будет предста

При поддержке Фонда Гейдара Алиева, посольства Азербайджана во Франции, Ассоциации друзей Азербайджана (АДА), Дома Азербайджана в Париже, Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) 1-4 сентября наша страна будет представлена на V Международном гастрономическом фестивале, который пройдет в столице Франции Париже.

Как сообщает французское бюро Report , на фестивале французские и зарубежные гости ознакомятся с азербайджанской кухней.

В рамках "Года Шуши" национальные кулинары уделят особое место кухне карабахского региона Азербайджана.

Участникам мероприятия будут представлены вкуснейшие блюда и сладости азербайджанской кухни. В рамках фестиваля пройдет круглый стол, посвященный приготовлению долмы.

В ходе мероприятия гостям также будут представлены азербайджанские национальные танцы.