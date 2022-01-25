Азербайджан присоединился к соглашению СНГ

Президент Ильхам Алиев подписал закон Об утверждении ”Протокола о внесении изменений в соглашение от 17 января 1997 года о сотрудничестве в развитии и использовании систем мобильной сотовой связи".

Президент Ильхам Алиев подписал закон Об утверждении ”Протокола о внесении изменений в соглашение от 17 января 1997 года о сотрудничестве в развитии и использовании систем мобильной сотовой связи".

Как сообщает Report, ”Протокол о внесении изменений в соглашение от 17 января 1997 года о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой мобильной связи“, подписанный на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Астане 2 ноября 2018 года, был утвержден Азербайджанской Республикой с оговорками.