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Азербайджан присоединился к соглашению СНГ

Азербайджан присоединился к соглашению СНГ Президент Ильхам Алиев подписал закон Об утверждении ”Протокола о внесении изменений в соглашение от 17 января 1997 года о сотрудничестве в развитии и использовании систем мобильной сотовой связи".
Внешняя политика
25 января 2022 г. 14:27
Азербайджан присоединился к соглашению СНГ
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Президент Ильхам Алиев подписал закон Об утверждении ”Протокола о внесении изменений в соглашение от 17 января 1997 года о сотрудничестве в развитии и использовании систем мобильной сотовой связи".

Как сообщает Report, ”Протокол о внесении изменений в соглашение от 17 января 1997 года о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой мобильной связи“, подписанный на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Астане 2 ноября 2018 года, был утвержден Азербайджанской Республикой с оговорками.

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