Азербайджан и Украина проведут политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел в формате видео-конференции.
Об этом в интервью Report заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.
Об этом говорилось на встрече замминистра с новоназначенным послом Азербайджана Эльмирой Ахундовой.
"Мы договорились об организации политических консультаций на уровне заместителей министров в видео-формате. Я также поблагодарил госпожу Посла за содействие, которое Азербайджан предоставляет в сотрудничестве по противодействию эпидемии коронавируса", - заявил В. Боднар.