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Азербайджан и Украина проведут политические консультации

Азербайджан и Украина проведут политические консультации

© Report

Азербайджан и Украина проведут политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел в формате видео-конференции. 

Об этом в интервью Report заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар

Об этом говорилось на встрече замминистра с новоназначенным послом Азербайджана Эльмирой Ахундовой. 

"Мы договорились об организации политических консультаций на уровне заместителей министров в видео-формате. Я также поблагодарил госпожу Посла за содействие, которое Азербайджан предоставляет в сотрудничестве по противодействию эпидемии коронавируса", - заявил В. Боднар.

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