Авантюрные действия ЕС на условной границе Армении и Азербайджана продолжаются

Авантюристические шаги наблюдательной миссии Европейского Союза (ЕС) на условной границе с Азербайджаном в Армении продолжаются.

Авантюрные действия наблюдательной миссии Европейского Союза (ЕС) на условной границе с Азербайджаном в Армении продолжаются.

Согласно кадрам, полученным Report, на этот раз еще одна группа прибыла на территорию в направлении Газахского района.

Из кадров видно, что члены миссии ЕС, размещенные на условной границе между Арменией и Азербайджаном, наблюдали за территориями Азербайджана с помощью бинокля.

Отметим, что азербайджанская сторона внимательно следит за деятельностью миссии. Официальный Баку неоднократно выражал недовольство этой миссией, заявляя, что она действует без согласования с Азербайджаном.