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Авантюрные действия ЕС на условной границе Армении и Азербайджана продолжаются

Авантюрные действия ЕС на условной границе Армении и Азербайджана продолжаются Авантюристические шаги наблюдательной миссии Европейского Союза (ЕС) на условной границе с Азербайджаном в Армении продолжаются.
Внешняя политика
4 февраля 2025 г. 19:45
Авантюрные действия ЕС на условной границе Армении и Азербайджана продолжаются

Авантюрные действия наблюдательной миссии Европейского Союза (ЕС) на условной границе с Азербайджаном в Армении продолжаются.

Согласно кадрам, полученным Report, на этот раз еще одна группа прибыла на территорию в направлении Газахского района.

Из кадров видно, что члены миссии ЕС, размещенные на условной границе между Арменией и Азербайджаном, наблюдали за территориями Азербайджана с помощью бинокля.

Отметим, что азербайджанская сторона внимательно следит за деятельностью миссии. Официальный Баку неоднократно выражал недовольство этой миссией, заявляя, что она действует без согласования с Азербайджаном.

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Версия на английском языке ВидеоEU continues its adventurist steps on Armenia-Azerbaijan conditional border
Версия на азербайджанском языке ВидеоAİ-nin Ermənistan-Azərbaycan şərti sərhədində avantürist addımları davam edir, bu dəfə Qazax istiqamətinə gəliblər

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