Авантюрные действия ЕС на условной границе Армении и Азербайджана продолжаются
Авантюрные действия ЕС на условной границе Армении и Азербайджана продолжаютсяАвантюристические шаги наблюдательной миссии Европейского Союза (ЕС) на условной границе с Азербайджаном в Армении продолжаются.
Авантюрные действия наблюдательной миссии Европейского Союза (ЕС) на условной границе с Азербайджаном в Армении продолжаются.
Согласно кадрам, полученным Report, на этот раз еще одна группа прибыла на территорию в направлении Газахского района.
Из кадров видно, что члены миссии ЕС, размещенные на условной границе между Арменией и Азербайджаном, наблюдали за территориями Азербайджана с помощью бинокля.
Отметим, что азербайджанская сторона внимательно следит за деятельностью миссии. Официальный Баку неоднократно выражал недовольство этой миссией, заявляя, что она действует без согласования с Азербайджаном.