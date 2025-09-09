ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар

    Атас Зафар: Евразия играет ключевую роль в многополярном мировом порядке

    Внешняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 17:30
    Атас Зафар: Евразия играет ключевую роль в многополярном мировом порядке

    Международный транспортный коридор "Север–Юг" становится одним из ключевых элементов в укреплении связности Евразии, которая играет решающую роль в формировании многополярного мирового порядка.

    Как сообщает Report, об этом заявил старший научный сотрудник Индийского совета по международным делам Атас Зафар, выступая на 13-м заседании Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    По его словам, в условиях сложной международной ситуации - на фоне последствий пандемии COVID-19, продолжающихся геополитических конфликтов и стратегических неопределенностей - особое значение приобретает развитие транспортной и экономической связанности. Это не только обеспечивает безопасность торговли, но и способствует расширению прямых контактов между людьми.

    "Мировая экономика и цифровые технологии переживают масштабные трансформации, а глобальная экономическая ось постепенно смещается в сторону Евразии. Этот процесс окажет глубокое влияние на регион", - отметил эксперт.

    В качестве примера он привел транспортный коридор "Север–Юг", позволяющий сократить сроки доставки грузов из Азии в Европу с 40–60 до 23 дней и снизить стоимость перевозки примерно на 30% по сравнению с традиционными маршрутами.

    Север-ЮГ Евразия многополярный мир региональная связность СВМДА
    North–South corridor key to Eurasian connectivity – Indian expert

    Последние новости

    19:05

    Госслужба: В украинском поселке Яровая число погибших из-за ударов ВС РФ достигло 24, пострадали 19 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:02
    Фото

    Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот нового посла ЕС в Азербайджане

    Внешняя политика
    18:59

    Еврокомиссия утвердила программу по повышению обороноспособности на 150 млрд евро

    Другие страны
    18:59

    В Азербайджане в 2024 году госзакупки посредством тендеров выросли на 16,8%, запроса котировок - удвоились

    Финансы
    18:52

    Азербайджан и Латвия обсудили перспективы развития сотрудничества в ряде сфер

    Внешняя политика
    18:52

    Генсек ООН осудил удар Израиля по лидерам ХАМАС в Катаре

    Другие страны
    18:50
    Фото

    В Азербайджане для участников учений представлена художественная программа "Наше братство вечно и непоколебимо"

    Армия
    18:42

    Участники протестов в Непале заявили о своей непричастности к уличным беспорядкам

    Другие страны
    18:35
    Фото

    Джейхун Байрамов принял верительные грамоты нового посла Египта

    Внешняя политика
    Лента новостей