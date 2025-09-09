Атас Зафар: Евразия играет ключевую роль в многополярном мировом порядке

Международный транспортный коридор "Север–Юг" становится одним из ключевых элементов в укреплении связности Евразии, которая играет решающую роль в формировании многополярного мирового порядка.

Как сообщает Report, об этом заявил старший научный сотрудник Индийского совета по международным делам Атас Зафар, выступая на 13-м заседании Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

По его словам, в условиях сложной международной ситуации - на фоне последствий пандемии COVID-19, продолжающихся геополитических конфликтов и стратегических неопределенностей - особое значение приобретает развитие транспортной и экономической связанности. Это не только обеспечивает безопасность торговли, но и способствует расширению прямых контактов между людьми.

"Мировая экономика и цифровые технологии переживают масштабные трансформации, а глобальная экономическая ось постепенно смещается в сторону Евразии. Этот процесс окажет глубокое влияние на регион", - отметил эксперт.

В качестве примера он привел транспортный коридор "Север–Юг", позволяющий сократить сроки доставки грузов из Азии в Европу с 40–60 до 23 дней и снизить стоимость перевозки примерно на 30% по сравнению с традиционными маршрутами.