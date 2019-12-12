Губернатор Астраханской области обсудит в Баку развитие торгово-экономического сотрудничества

Губернатор Астраханской области России Игорь Бабушкин отправился с двухдневным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу губернатора, в ходе визита 12 и 13 декабря Игорь Бабушкин проведёт серию переговоров с представителями органов власти республики, ознакомится с ходом строительства Астраханского делового центра в Баку, примет участие в возложении цветов к мемориальному комплексу "Братская могила" и к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, посетит парк Дружбы Баку и Астрахани.

Кроме того, Игорь Бабушкин планирует провести переговоры с руководством Азербайджанского Каспийского Морского Пароходства и принять участие в совещании по вопросам двустороннего сотрудничества в Министерстве экономики Азербайджана.

В числе основных вопросов обозначенных встреч – развитие торгово-экономического сотрудничества и транспортного сообщения, расширение контактов в сфере туризма, образования и культуры.