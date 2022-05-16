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Ассоциация омбудсменов ОИС представила отчет по Азербайджану

Ассоциация омбудсменов ОИС представила отчет по Азербайджану 16 мая в Анкаре состоялась презентация отчета, подготовленного по результатам проведенных в Шуше, Агдаме и Тертере с 14 по 19 сентября прошлого года выездных исследований делегацией во главе с главным омбудсменом Турции, президентом Ассоциации омбудсменов
Внешняя политика
16 мая 2022 г. 21:11
Ассоциация омбудсменов ОИС представила отчет по Азербайджану

16 мая в Анкаре состоялась презентация отчета, подготовленного по результатам проведенных в Шуше, Агдаме и Тертере с 14 по 19 сентября прошлого года выездных исследований делегацией во главе с главным омбудсменом Турции, президентом Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС) Шарафом Малкочем.

Как сообщает Report, уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла участие в презентации и высказала свое мнение по поводу отчета.

Было подчеркнуто, что основной целью подготовки отчета является оценка нарушений прав человека, совершенных Арменией в период оккупации, а также во время 44-дневной Отечественной войны.

По ее словам, делегация ознакомилась с процессом разминирования на освобожденных территориях. Было отмечено, что Армения не информирует о судьбе около четырех тысяч азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, а также о том, что минная проблема остается серьезной угрозой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоİƏT Ombudsmanlar Assosiasiyası Azərbaycanla bağlı hesabatını təqdim edib

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