Ассоциация омбудсменов ОИС представила отчет по Азербайджану

16 мая в Анкаре состоялась презентация отчета, подготовленного по результатам проведенных в Шуше, Агдаме и Тертере с 14 по 19 сентября прошлого года выездных исследований делегацией во главе с главным омбудсменом Турции, президентом Ассоциации омбудсменов

16 мая в Анкаре состоялась презентация отчета, подготовленного по результатам проведенных в Шуше, Агдаме и Тертере с 14 по 19 сентября прошлого года выездных исследований делегацией во главе с главным омбудсменом Турции, президентом Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС) Шарафом Малкочем.

Как сообщает Report, уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла участие в презентации и высказала свое мнение по поводу отчета.

Было подчеркнуто, что основной целью подготовки отчета является оценка нарушений прав человека, совершенных Арменией в период оккупации, а также во время 44-дневной Отечественной войны.

По ее словам, делегация ознакомилась с процессом разминирования на освобожденных территориях. Было отмечено, что Армения не информирует о судьбе около четырех тысяч азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, а также о том, что минная проблема остается серьезной угрозой.