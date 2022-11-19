Ашхабад готовится принять саммит в формате "Туркменистан - Азербайджан - Турция"

Саммит Туркменистана, Азербайджана и Турции планируют провести в Ашхабаде.

Саммит в формате "Туркменистан - Азербайджан - Турция" планируют провести в Ашхабаде.

Как передает Report, об этом сообщила газета "Нейтральный Туркменистан" по итогам встречи председателя верхней палаты парламента (Халк Маслахаты Милли Генгеша) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с председателем Великого Национального Собрания Турции Мустафой Шентопом.

Бердымухамедов отметил, что трехстороннее партнерство в формате "Туркменистан - Азербайджан - Турция" имеет огромное значение, и Ашхабад готов принять встречу сторон, запланированную на начало декабря, сообщает газета.

В рамках подготовки к трехстороннему саммиту отдельно проходят встречи министров иностранных дел, транспорта и энергетики стран, а также ведется работа над документами, которые будут подписаны в ходе встречи высокого уровня.