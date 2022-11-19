О нас

Ашхабад готовится принять саммит в формате "Туркменистан - Азербайджан - Турция"

Ашхабад готовится принять саммит в формате "Туркменистан - Азербайджан - Турция" Саммит Туркменистана, Азербайджана и Турции планируют провести в Ашхабаде.
Внешняя политика
19 ноября 2022 г. 08:12
Ашхабад готовится принять саммит в формате Туркменистан - Азербайджан - Турция

Саммит в формате "Туркменистан - Азербайджан - Турция" планируют провести в Ашхабаде.

Как передает Report, об этом сообщила газета "Нейтральный Туркменистан" по итогам встречи председателя верхней палаты парламента (Халк Маслахаты Милли Генгеша) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с председателем Великого Национального Собрания Турции Мустафой Шентопом.

Бердымухамедов отметил, что трехстороннее партнерство в формате "Туркменистан - Азербайджан - Турция" имеет огромное значение, и Ашхабад готов принять встречу сторон, запланированную на начало декабря, сообщает газета.

В рамках подготовки к трехстороннему саммиту отдельно проходят встречи министров иностранных дел, транспорта и энергетики стран, а также ведется работа над документами, которые будут подписаны в ходе встречи высокого уровня.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ashgabat preparing to host a summit in the format Turkmenistan - Azerbaijan - Turkiye
Версия на азербайджанском языке Aşqabadda "Türkmənistan-Azərbaycan-Türkiyə" formatında sammit keçiriləcək

Самое важное

Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой правительства РФ в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой правительства РФ в расширенном составе
18 ноября 2022 г. 13:21
Азербайджан открывает посольство в Израиле
Азербайджан открывает посольство в Израиле
18 ноября 2022 г. 12:19
Азербайджан откроет диппредставительство в Палестине
Азербайджан откроет диппредставительство в Палестине
18 ноября 2022 г. 12:18
В Баку этой ночью произошла авария с участием нескольких автомобилей
В Баку этой ночью произошла авария с участием нескольких автомобилей
18 ноября 2022 г. 09:51
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России
17 ноября 2022 г. 20:45
Президент Азербайджана принял специального посланника ЕС по Восточному партнерству
Президент Азербайджана принял специального посланника ЕС по Восточному партнерству
17 ноября 2022 г. 19:45
В Азербайджане 94,7% респондентов доверяют президенту Ильхаму Алиеву
В Азербайджане 94,7% респондентов доверяют президенту Ильхаму Алиеву
17 ноября 2022 г. 10:49
На освобожденных территориях будут проведены земельные реформы
На освобожденных территориях будут проведены земельные реформы
16 ноября 2022 г. 19:19
Президент: Противоречивые заявления руководства Армении негативно сказываются на продвижении мирной повестки дня
Президент: Противоречивые заявления руководства Армении негативно сказываются на продвижении мирной повестки дня
16 ноября 2022 г. 19:02
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
16 ноября 2022 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi