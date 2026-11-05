ASAN xidmət и ООН обсудили в Баку будущее госуправления

В Баку продолжается международный саммит на тему "Саммит ООН по инновациям в управлении: Развитие институтов, готовых к будущему", организованный совместно ASAN xidmət и ООН.

Как сообщает Report, в первый день мероприятия основное внимание было направлено на формирование будущего управления на фоне стремительных технологических, социальных и экологических изменений, трансформацию государственных институтов, применение инновационных подходов и искусственного интеллекта в государственном управлении.

В ходе обсуждений затрагиваются вопросы трансформативного лидерства, совершенствования государственных услуг, содействия устойчивому развитию посредством международного сотрудничества и обмена опытом.

На сессии выступили заместитель генерального секретаря ООН и исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии (UN ESCWA) Рания Аль-Машат, федеральный министр информационных технологий и телекоммуникаций Пакистана Шаза Фатима Хаваджа, начальник отдела управления Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам Адриана Альберти, председатель Комитета экспертов ООН по государственному управлению (CEPA) Рольф Альтер.