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    ASAN xidmət и ООН обсудили в Баку будущее госуправления

    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2026
    • 13:05
    ASAN xidmət и ООН обсудили в Баку будущее госуправления

    В Баку продолжается международный саммит на тему "Саммит ООН по инновациям в управлении: Развитие институтов, готовых к будущему", организованный совместно ASAN xidmət и ООН.

    Как сообщает Report, в первый день мероприятия основное внимание было направлено на формирование будущего управления на фоне стремительных технологических, социальных и экологических изменений, трансформацию государственных институтов, применение инновационных подходов и искусственного интеллекта в государственном управлении.

    В ходе обсуждений затрагиваются вопросы трансформативного лидерства, совершенствования государственных услуг, содействия устойчивому развитию посредством международного сотрудничества и обмена опытом.

    На сессии выступили заместитель генерального секретаря ООН и исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии (UN ESCWA) Рания Аль-Машат, федеральный министр информационных технологий и телекоммуникаций Пакистана Шаза Фатима Хаваджа, начальник отдела управления Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам Адриана Альберти, председатель Комитета экспертов ООН по государственному управлению (CEPA) Рольф Альтер.

    ASAN xidmət и ООН обсудили в Баку будущее госуправления
    ASAN xidmət и ООН обсудили в Баку будущее госуправления
    ASAN xidmət и ООН обсудили в Баку будущее госуправления
    ASAN xidmət и ООН обсудили в Баку будущее госуправления
    ASAN xidmət и ООН обсудили в Баку будущее госуправления
    ASAN xidmət и ООН обсудили в Баку будущее госуправления
    ASAN xidmət и ООН обсудили в Баку будущее госуправления
    ASAN xidmət и ООН обсудили в Баку будущее госуправления
    ASAN xidmət и ООН обсудили в Баку будущее госуправления
    ASAN xidmət и ООН обсудили в Баку будущее госуправления
    ASAN xidmət и ООН обсудили в Баку будущее госуправления
    ASAN xidmət и ООН обсудили в Баку будущее госуправления

    Организация Объединённых Наций (ООН) ASAN Xidmət Искусственный интеллект (ИИ)
    Фото
    "ASAN xidmət" və BMT Bakıda dövlət idarəçiliyinin gələcəyini müzakirə edib
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