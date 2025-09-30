Арзу Нагиева: Цифровые навыки станут ключевым фактором развития человеческого капитала

Цифровые навыки станут ключевым фактором развития человеческого капитала в Азербайджане.

Как передает Report, об этом заявила заместитель начальника управления Минэкономики Азербайджана Арзу Нагиева, выступая на Молодежном климатическом форуме в рамках Бакинской недели климатических действий (BCAW2025).

По ее словам, Министерство экономики в сотрудничестве с международными организациями продолжает анализировать потребности рынка труда и разрабатывать новые образовательные программы, финансируемые государством. На сегодняшний день около 90% учебных мест в этих программах обеспечено госфинансированием, что на 50% больше по сравнению с 2020 годом.

"Образование - это основа любой трансформации. Обучая молодежь современным навыкам и формируя у них этическое отношение к технологиям, мы можем превратить цифровую трансформацию в движущую силу устойчивого развития, справедливости и инноваций", - подчеркнула Нагиева.