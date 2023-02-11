EU Reporter: Армения выступила против осуждения Ирана в ОБСЕ

Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране все еще остается актуальной темой.

Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране все еще остается актуальной темой.

Как передает Report, EU Reporter опубликовала статью под названием "Кто в ОБСЕ защищает интересы Ирана и почему?".

Отмечается, что на заседании совета ОБСЕ, состоявшемся 9 февраля, следовало обсудить и осудить совершенное 27 января вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

"На заседании Постоянного совета ОБСЕ, состоявшемся 9 февраля, следовало обсудить и осудить совершенное 27 января вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Иране со смертельным исходом.

Дебаты, назначенные на 2 февраля, не состоялись. Украинские источники в ОБСЕ сообщили, что совместное осуждение ОБСЕ иранской тематики было заблокировано армянской делегацией, поскольку ей нужно было проконсультироваться с их правительством.

В статье говорится, что 2 февраля 52 из 57 государств-членов ОБСЕ осудили нападение и призвали к немедленному расследованию. Однако, в виду того, что любая резолюция ОБСЕ должна быть принята единогласно, Ирану удалось выйти "сухим из воды", так как принятие резолюции во второй раз было заблокировано представителями Армении.

После нападения Азербайджан эвакуировал свое посольство в Тегеране, что сильно ограничило шансы на дипломатическое урегулирование нынешней напряженности между странами.

Но давайте еще раз рассмотрим вопрос - почему представители Армении создают проблемы ОБСЕ в вопросе осуждения Ирана за этот очевидный террористический акт? Это просто неприязнь к Азербайджану или нечто большее?

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдуллахиян заявил, что его страна "рассматривает безопасность Армении как свою безопасность и безопасность региона", а верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи угрожал любой стране, которая попытается закрыть границу между Ираном и Арменией.

Оставим в стороне факт, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) безвозмездно раздает оружие Армении.

Давайте также забудем на мгновение новости о том, что поддержка Ираном войны России против Украины направляется через Армению и что она помогает Москве уклоняться от санкций, поставляя иранские беспилотники и ракеты через воздушное пространство и аэропорты Еревана.

Заглянем в ближайшее будущее: через несколько недель в Ереван приедут представители высокотехнологичных компаний Ирана, которые примут участие в международной выставке DigiTech.

Отметим, что исполнительный директор компании DigiTech Мехди Саид аль-Закрин ранее был генеральным директором по связям с общественностью, культуре и международным делам иранского парламента, а также работал с организациями, связанными с министерством иностранных дел Ирана.

Аль-Закрин уже посещал Армению и привозил с собой своих правительственных друзей. В конце 2022 года он вывез в Армению нескольких представителей экспортных организаций Иранской федерации информационных и коммуникационных технологий.

В последнее время, когда влияние России в регионе стремительно снижается, Ереван пытается позиционировать себя как прозападное государство. Возможно, пора напомнить Еревану, что необходимо занять четкую позицию по некоторым вопросам, таким как терроризм и защита дипломатических миссий третьих стран"- говорится в статье.