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Армения в трудном положении: В ООН обсуждаются проявления ненависти к азербайджанцам и туркам в Армении

Армения в трудном положении: В ООН обсуждаются проявления ненависти к азербайджанцам и туркам в Армении В рамках 114-й сессии Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации 3 декабря был рассмотрен периодический доклад Армении.
Внешняя политика
3 декабря 2024 г. 18:31
Армения в трудном положении: В ООН обсуждаются проявления ненависти к азербайджанцам и туркам в Армении

В рамках 114-й сессии Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации 3 декабря был рассмотрен периодический доклад Армении.

Как сообщает Report, докладчик по Армении Ен Сиг Юэн Ен Кам Джон выразил обеспокоенность отсутствием в стране законодательства, криминализирующего расистские организации и участие в них, и рассказал о преступлениях на почве ненависти, произошедших в последнее время.

Докладчик по стране отметил, что армянская идентичность используется для оправдания нетерпимости к меньшинствам, обратил внимание на наличие в Армении высказываний на почве ненависти по этническому и национальному признаку, подчеркнув, что такие высказывания делаются и в отношении азербайджанцев и турок.

Также он поднял вопрос о недавнем случае, когда гражданке Грузии азербайджанского происхождения не разрешили выйти из самолета, совершившего вынужденную посадку в Армении, и попросил армянскую делегацию дать разъяснения по этому поводу.

Глава армянской делегации, заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян, пытаясь выйти из положения, рассказал о трудностях, с которыми сталкивается армянское правительство.

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