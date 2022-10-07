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Армения признала территориальную целостность Азербайджана

Армения признала территориальную целостность Азербайджана Армения признала территориальную целостность Азербайджана.
Внешняя политика
7 октября 2022 г. 07:40
Армения признала территориальную целостность Азербайджана

Армения признала территориальную целостность Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте Елисейского дворца по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

В документе подчеркивается, что Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и Алматинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Стороны подтвердили, что это станет основой для работы комиссий по делимитации границы, что следующее заседание пограничных комиссий состоится в Брюсселе к концу октября.

Также Армения дала согласие способствовать гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. Азербайджанская сторона согласилась сотрудничать с этой миссией ровно в той мере, в которой это ее касается. Миссия начнется в октябре и продлится максимум два месяца. Цель этой миссии - укрепить доверие и внести вклад в работу пограничных комиссий посредством своих отчетов.

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