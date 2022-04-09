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Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном

Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном 17:32 Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном для установления межгосударственных отношений.
Внешняя политика
9 апреля 2022 г. 17:54
Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном
Ильхам Алиев

Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном для установления межгосударственных отношений.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Во время разговора стороны обменялись мнениями о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и о встрече, состоявшейся 6 апреля в Брюсселе.

Президент Ильхам Алиев упомянул представленный Азербайджаном документ о пяти принципах установления межгосударственных отношений с Арменией и то, что армянская сторона приняла эти принципы.

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Версия на английском языке Armenia adopts Azerbaijan’s five principles 
Версия на азербайджанском языке Ermənistan Azərbaycanın təqdim etdiyi beş prinsipi qəbul edib

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