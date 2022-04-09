Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном

17:32 Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном для установления межгосударственных отношений.

Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном для установления межгосударственных отношений.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Во время разговора стороны обменялись мнениями о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и о встрече, состоявшейся 6 апреля в Брюсселе.

Президент Ильхам Алиев упомянул представленный Азербайджаном документ о пяти принципах установления межгосударственных отношений с Арменией и то, что армянская сторона приняла эти принципы.