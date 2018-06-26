Армения не примет участие на выборах генсека ОЧЭС в Баку

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Армения не примет участия на выборах генерального секретаря Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), поскольку выборы состоятся в Баку. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил сегодня на встрече с журналистами в парламенте Армении руководитель делегации Национального Собрания Армении в ОЧЭС Гагик Минасян.

"Мы заявляли, что проведением выборов в Баку Бюро лишит Армению участия. Но решение принято, и выборы пройдут в середине следующего года в Баку", – сказал Г. Минасян.

Напомним, в рамках 38-го Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), которое состоится 27 июня в Армении, председательство в организации перейдет к Азербайджану и, соответственно, следующее заседание Совета глав МИД стран ОЧЭС состоится в Баку.

27 июня Азербайджан на заседании Совета глав МИД ОЧЭС в Ереване представит заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.