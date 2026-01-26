Армения и Болгария обсудили реализацию проекта TRIPP

Замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян и делегация Болгарии во главе с заместителем председателя группы дружбы Болгария-Армения парламента Болгарии Маноилом Маневым обсудили ход реализации проекта TRIPP ("Маршрут Трампа").

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, стороны обсудили возможности вывода двусторонних отношений на новый уровень.

Костанян представил ход работы по реализации проекта TRIPP, отметив, что он открывает новые возможности для сотрудничества Армении и Болгарии в сфере транспортна и коммуникаций.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о перспективах партнерства в области информационных технологий, энергетики и других сфер, а также обсудили вопросы противодействия гибридным угрозам и укрепления демократического развития.