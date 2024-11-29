"Архиепископ Англии подозревается в сокрытии насилия над детьми"

13:27

Глава Англиканской церкви, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, известный своей близостью к армянскому католикосу Гарегину II, подал в отставку с занимаемой должности.

Как сообщает Report, имя архиепископа фигурирует в скандале, связанном с насилием над детьми.

Джастин Уэлби, занимавший пост архиепископа с 2013 года, подал в отставку после публикации отчета, в котором указано, что он знал, но скрывал факты насилия над детьми, совершенные священником Джоном Смитом в христианских лагерях в Великобритании, Зимбабве и Южной Африки.

Уход Уэлби вызван растущим давлением, несмотря на его попытки продемонстрировать толерантность и миролюбие, включая встречи с президентом Ильхамом Алиевым. Однако, он запомнился проармянской позицией и близкими отношениями с католикосом всех армян Гарегином II.

На пост архиепископа может быть назначен Грэм Ашер, недавно возглавлявший англиканскую делегацию на климатическом саммите COP16 в Кали. Его кандидатуру, вероятно, поддержит лейбористское правительство, ориентированное на климатическую повестку.