О нас

"Архиепископ Англии подозревается в сокрытии насилия над детьми"

"Архиепископ Англии подозревается в сокрытии насилия над детьми" 13:27
Внешняя политика
29 ноября 2024 г. 13:55
Архиепископ Англии подозревается в сокрытии насилия над детьми

Глава Англиканской церкви, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, известный своей близостью к армянскому католикосу Гарегину II, подал в отставку с занимаемой должности.

Как сообщает Report, имя архиепископа фигурирует в скандале, связанном с насилием над детьми.

Джастин Уэлби, занимавший пост архиепископа с 2013 года, подал в отставку после публикации отчета, в котором указано, что он знал, но скрывал факты насилия над детьми, совершенные священником Джоном Смитом в христианских лагерях в Великобритании, Зимбабве и Южной Африки.

Уход Уэлби вызван растущим давлением, несмотря на его попытки продемонстрировать толерантность и миролюбие, включая встречи с президентом Ильхамом Алиевым. Однако, он запомнился проармянской позицией и близкими отношениями с католикосом всех армян Гарегином II.

На пост архиепископа может быть назначен Грэм Ашер, недавно возглавлявший англиканскую делегацию на климатическом саммите COP16 в Кали. Его кандидатуру, вероятно, поддержит лейбористское правительство, ориентированное на климатическую повестку.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке British Archbishop known for closeness to Catholicos of All Armenians suspected of covering up child abuse
Версия на азербайджанском языке Erməni katolikosa yaxınlığı ilə tanınan ingilis Arxiyepiskop uşaqlara qarşı zorakılıq faktlarını gizlətməkdə şübhəli bilinir

Другие новости из категории

Спецпредставитель МИД Японии по Центральной Азии, Кавказу и ГУАМ прибыл в Азербайджан
ФотоСпецпредставитель МИД Японии по Центральной Азии, Кавказу и ГУАМ прибыл в Азербайджан
29 ноября 2024 г. 15:01
Азербайджан представлен на заседании Экономического совета СНГ в Москве
Азербайджан представлен на заседании Экономического совета СНГ в Москве
29 ноября 2024 г. 13:12
Депутат: Франция, выполняя заказ армянского лобби, пытается достичь своих целей через Армению
Депутат: Франция, выполняя заказ армянского лобби, пытается достичь своих целей через Армению
29 ноября 2024 г. 12:25
Али Асадов поздравил премьер-министра Грузии
Али Асадов поздравил премьер-министра Грузии
29 ноября 2024 г. 12:00
Французский депутат обвинила власти страны в политических репрессиях в отношении канаков
ВидеоФранцузский депутат обвинила власти страны в политических репрессиях в отношении канаков
29 ноября 2024 г. 10:10
В парламенте Турции обсудили организацию мероприятий по случаю 106-летия Милли Меджлиса
В парламенте Турции обсудили организацию мероприятий по случаю 106-летия Милли Меджлиса
28 ноября 2024 г. 20:12
Самир Шарифов: Для расширения сотрудничества Азербайджана и Румынии имеются большие возможности
Самир Шарифов: Для расширения сотрудничества Азербайджана и Румынии имеются большие возможности
28 ноября 2024 г. 20:08
Посол: Румыния и Азербайджан стремятся укрепить транспортное сотрудничество
Посол: Румыния и Азербайджан стремятся укрепить транспортное сотрудничество
28 ноября 2024 г. 19:56
В Баку проходит официальный прием по случаю Национального дня Румынии
В Баку проходит официальный прием по случаю Национального дня Румынии
28 ноября 2024 г. 19:48
Директор Report: Азербайджан - ключевой партнер Греции, но передача Афинами оружия Еревану ставит это под угрозу
Директор Report: Азербайджан - ключевой партнер Греции, но передача Афинами оружия Еревану ставит это под угрозу
28 ноября 2024 г. 15:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi