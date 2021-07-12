Арье Гут: В регионе возникла новая реальность, созданная Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ

Интервью Report с известным израильским экспертом в области международных отношений Арье Гутом.

Интервью Report с известным израильским экспертом в области международных отношений Арье Гутом.

- Принято считать, что армяно-азербайджанский конфликт исчерпан, однако постоянные провокации и до сих пор имеющие место обстрелы с армянской стороны отнюдь не способствуют воцарению мира в регионе...

- Могу сказать, что война окончена. Это была настоящая война, увенчавшаяся блистательной победой Азербайджанской Армии. Нагорно-карабахский конфликт завершен, в регионе возникла новая реальность, созданная Азербайджаном. Вопрос в другом: готова ли Армения принять эту реальность?! В этом смысле конфликт не исчерпан. Армяне любят говорить, что это их территории. Я был на освобожденных территориях, армяне не оставили там камня на камне, все разрушено. Кроме того, эти территории сплошь заминированы. Кто же станет минировать и разрушать свои территории?! По ним будто варварское племя пронеслось!

Азербайджан при содействии дружественных стран, таких как Израиль и Турция, очищает освобожденные территории от мин, восстанавливает их. У Армении нет иного выхода, кроме как наладить сотрудничество с Азербайджаном. Это прекрасно понимает новое руководство Армении. Реваншистские настроения обернутся очередным фиаско для Армении и приведут ее в патовую ситуацию.

Азербайджан восстанавливает свои территории и хочет мира. Однако, как гласит известная пословица: "Хочешь мира, готовься к войне". Поэтому Азербайджану нужно продолжить укреплять свою армию, наращивать военный потенциал. Азербайджан, граничащий с таким провокационным государством, как Армения, должен быть всегда готов к разного рода вызовам.

- В армянской прессе активно муссируется вопрос возможного противостояния России, Турции и Ирана в регионе и ведении прокси-войн. Хотелось бы услышать Ваше мнение на этот счет.

- У каждой из названных Вами стран есть свои геополитические интересы в регионе. В настоящее время Россия является большим гарантом безопасности на Южном Кавказе, во многом обеспечивая спокойствие в довольно сложном регионе. Турция – не просто дружественная и братская Азербайджану страна, это – союзник, неспроста была подписана Шушинская декларация. Иран преследует свои интересы на Южном Кавказе.

Азербайджан умело маневрирует в этом непростом лабиринте, предлагая проекты регионального сотрудничества, где учтены интересы всех вышеназванных стран. Азербайджан – сильный региональный игрок. Это понимают и в России, и в Турции, и в Иране. Я не думаю, что эти страны заинтересованы в ведении прокси-войн. На Южном Кавказе наступило время перемен, время новых геополитических и геоэкономических проектов, в которых Азербайджан играет ключевую роль.

- И последний вопрос… В нашем регионе на протяжении всей истории вспыхивали конфликты и разного рода противостояния, одним словом, было неспокойно. Как Вы считаете, возможен ли устойчивый мир на Южном Кавказе?

- Последние 30 лет Южный Кавказ раздирали конфликты. Это и армяно-азербайджанский конфликт, и противостояние между Россией и Грузией. Азербайджан своим примером продемонстрировал верховенство международного права, восстановив свою территориальную целостность. Понятно, что в Южно-Кавказском регионе сосредоточены интересы многих крупных держав. Поэтому мир в регионе возможен при условии сильной Азербайджанской Армии и мощной экономики Азербайджана, чтобы противостоять разного рода вызовам и провокациям. Азербайджан выступает за устойчивый и продолжительный мир на Южном Кавказе, предлагая геополитические проекты, которые еще лет пять назад трудно было даже представить. Другое дело, хотят ли важные региональные игроки реального, стабильного мира в этом регионе…

Надия Кафарова