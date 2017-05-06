Араз Азимов: Мультикультурализм и толерантность - бренды Азербайджана

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджан является одной из стран, вносящих свой вклад в международное сотрудничество. Сформировались своего рода бренды Азербайджана, это мультикультурализм и толерантность".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов, выступая на панели "Построение мира: 70 лет превентивных действий ООН по построению культуры" в рамках проходящего в Баку IV Всемирного форума по межкультурному диалогу.

По его словам, в скором времени Азербайджан отметит 25-летие сотрудничества с ЮНЕСКО. "Мы хотим продемонстрировать миру свои достижения", - отметил замминистра.

А. Азимов заявил, что проведение подобного форума в Азербайджане не случайно.

Замминистра в своем выступлении также затронул вопрос нагорно-карабахского конфликта. По его мнению, в начале конфликта можно было бы предпринять определенные шаги. "На сегодняшний день подобная ситуация происходит в Грузии. Ситуация там вышла из-под контроля и Грузия вынуждена применять превентивные меры. Особо хотел бы отметить, какие шаги предпринимает или не предпринимает международное сообщество. Если мы говорим о международном праве, то представители каждого общества должны соблюдать их, относится к ним с уважением".