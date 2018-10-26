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    Арье Гут: Азербайджан является лидером в регионе

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан является лидером региона по политическим и экономическим проектам.

    Как сообщает Report, об этом  заявил  израильский эксперт Арье Гут на панельной сессии  "Роль культурного разнообразия в устойчивом развитии", проводимой в рамках VI Бакинского Международного Гуманитарного форума. 

    Он отметил, что несмотря на то, что регион Южного Кавказа сегодня является очень сложным и конфликтным регионом, Азербайджан смог проводить свою многовекторную политику и добиться больших успехов.

    "Несмотря на агрессию Армении против Азербайджана, оккупации ею исконных азербайджанских земель, проводимой против ее жителей этнических чисток, принцип мирного сосуществования с соcедями продолжал оставаться основой азербайджанской внешней и внутренней политики"-, отметил он.

    Он также подчеркнул, что в Израиле поддерживают и радуются развитию Азербайджана, а также  поддерживают и и признают территориальную целостность страны.

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