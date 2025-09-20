Аппарат омбудсмена Азербайджана избран полноправным членом ENOC
Внешняя политика
- 20 сентября, 2025
- 12:25
Аппарат омбудсмена Азербайджана избран полноправным членом Европейской сети детских омбудсменов (ENOC).
Как сообщили Report в аппарате, решение было принято по итогам 29-й ежегодной конференции и Генеральной ассамблеи ENOC в Бухаресте, Румыния.
Азербайджан на мероприятии представили руководители сектора защиты прав детей Нигяр Агаева и сектора защиты прав лиц с инвалидностью Айтен Тарвердиева.
В частности, статус аппарата омбудсмена Азербайджана был повышен с ассоциативного до полноправного членства.
