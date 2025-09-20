Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Аппарат омбудсмена Азербайджана избран полноправным членом ENOC

    Внешняя политика
    • 20 сентября, 2025
    • 12:25
    Аппарат омбудсмена Азербайджана избран полноправным членом Европейской сети детских омбудсменов (ENOC).

    Как сообщили Report в аппарате, решение было принято по итогам 29-й ежегодной конференции и Генеральной ассамблеи ENOC в Бухаресте, Румыния.

    Азербайджан на мероприятии представили руководители сектора защиты прав детей Нигяр Агаева и сектора защиты прав лиц с инвалидностью Айтен Тарвердиева.

    В частности, статус аппарата омбудсмена Азербайджана был повышен с ассоциативного до полноправного членства.

    Азербайджан омбудсмен ENOC
    Ombudsman Aparatı Avropa Uşaq Ombudsmanları Şəbəkəsinin üzvü seçilib

