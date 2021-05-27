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Анджей Дуда: Варшава готова к дальнейшему развитию наших отношений

Анджей Дуда: Варшава готова к дальнейшему развитию наших отношений Президент Республики Польша Анджей Дуда направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
27 мая 2021 г. 17:19
Анджей Дуда: Варшава готова к дальнейшему развитию наших отношений
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Президент Республики Польша Анджей Дуда направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент.

Для меня честь от имени народа Польши и от себя лично передать Вам, Вашей стране и народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня Республики.

Касаясь традиционных дружеских и партнерских связей между Польшей и Азербайджаном, хочу Вас заверить в том , что Варшава готова к дальнейшему развитию наших отношений, охватывающих все выгодные для наших народов сферы сотрудничества.

Господин президент, разрешите еще раз передать всем гражданам Азербайджана мои поздравления по случаю национального праздника".

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Версия на азербайджанском языке Anjey Duda: "Polşa münasibətlərimizin gələcək inkişafına hazırdır"

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