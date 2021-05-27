Анджей Дуда: Варшава готова к дальнейшему развитию наших отношений

Президент Республики Польша Анджей Дуда направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Республики Польша Анджей Дуда направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент.

Для меня честь от имени народа Польши и от себя лично передать Вам, Вашей стране и народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня Республики.

Касаясь традиционных дружеских и партнерских связей между Польшей и Азербайджаном, хочу Вас заверить в том , что Варшава готова к дальнейшему развитию наших отношений, охватывающих все выгодные для наших народов сферы сотрудничества.

Господин президент, разрешите еще раз передать всем гражданам Азербайджана мои поздравления по случаю национального праздника".