Анджей Дуда: Варшава готова к дальнейшему развитию наших отношений

Президент Республики Польша Анджей Дуда направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемый господин президент.
Для меня честь от имени народа Польши и от себя лично передать Вам, Вашей стране и народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня Республики.
Касаясь традиционных дружеских и партнерских связей между Польшей и Азербайджаном, хочу Вас заверить в том , что Варшава готова к дальнейшему развитию наших отношений, охватывающих все выгодные для наших народов сферы сотрудничества.
Господин президент, разрешите еще раз передать всем гражданам Азербайджана мои поздравления по случаю национального праздника".