Андрей Бойич: Сотрудничество с Азербайджаном в энергетике важно для Сербии

Развитие сотрудничества с Азербайджаном в энергетическом секторе имеет большое значение для Сербии.

Об этом балканскому бюро Report заявил сербский эксперт Андрей Бойич.

Он отметил, что отношения между Сербией и Азербайджаном основаны на стратегическом сотрудничестве и особенно хорошо развивались в последние годы благодаря прекрасным личным отношениям между президентами двух стран Ильхамом Алиевым и Александром Вучичем.

"Мы наблюдаем не только укрепление существующего сотрудничества, но и появление совершенно новых совместных энергетических проектов", - подчеркнул эксперт.

По его словам, планируемая газовая электростанция с высокой мощностью выработки электроэнергии вблизи сербского города Ниш является одним из важнейших проектов для страны в период энергетического перехода:

"В этом переходном процессе электроэнергия рассматривается как один из основных носителей и играет важную роль в будущем развитии экономики страны. Тот же подход применим и к газовому сектору. Сербия обладает огромным потенциалом для развития газовой инфраструктуры, и нам нужен природный газ от всех наших друзей и партнеров. В этом отношении Азербайджан, несомненно, входит в число главных приоритетов".

Следует отметить, что срок действия контракта, подписанного в рамках поставок азербайджанского газа в Сербию через газопровод-интерконнектор Болгария-Сербия, продлен до конца 2026 года.