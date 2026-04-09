    Андрей Бойич: Сотрудничество с Азербайджаном в энергетике важно для Сербии

    Андрей Бойич: Сотрудничество с Азербайджаном в энергетике важно для Сербии

    Развитие сотрудничества с Азербайджаном в энергетическом секторе имеет большое значение для Сербии.

    Об этом балканскому бюро Report заявил сербский эксперт Андрей Бойич.

    Он отметил, что отношения между Сербией и Азербайджаном основаны на стратегическом сотрудничестве и особенно хорошо развивались в последние годы благодаря прекрасным личным отношениям между президентами двух стран Ильхамом Алиевым и Александром Вучичем.

    "Мы наблюдаем не только укрепление существующего сотрудничества, но и появление совершенно новых совместных энергетических проектов", - подчеркнул эксперт.

    По его словам, планируемая газовая электростанция с высокой мощностью выработки электроэнергии вблизи сербского города Ниш является одним из важнейших проектов для страны в период энергетического перехода:

    "В этом переходном процессе электроэнергия рассматривается как один из основных носителей и играет важную роль в будущем развитии экономики страны. Тот же подход применим и к газовому сектору. Сербия обладает огромным потенциалом для развития газовой инфраструктуры, и нам нужен природный газ от всех наших друзей и партнеров. В этом отношении Азербайджан, несомненно, входит в число главных приоритетов".

    Следует отметить, что срок действия контракта, подписанного в рамках поставок азербайджанского газа в Сербию через газопровод-интерконнектор Болгария-Сербия, продлен до конца 2026 года.

    Andrey Boyiç: Serbiya üçün Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlığın inkişafı olduqca mühüm əhəmiyyət daşıyır

    Последние новости

    17:54
    Фото

    Замминистра культуры и информации Казахстана ознакомился с деятельностью Report

    Медиа
    17:49

    СМИ: Переговоры Ирана и США могут состояться 11 апреля

    Другие страны
    17:45

    Гафарова: Встречи парламентариев Азербайджана, Турции, Северного Кипра служат укреплению солидарности

    Внешняя политика
    17:38

    Выборы в Венгрии как тест на демократию: останется ли в Европе место для политического плюрализма

    Аналитика
    17:37

    Населенные пункты Ходжавендского района обеспечены телекоммуникационными услугами

    ИКТ
    17:35

    Андрей Бойич: Сотрудничество с Азербайджаном в энергетике важно для Сербии

    Внешняя политика
    17:29
    Фото

    Азербайджан обсудил с Беларусью расширение туристического обмена

    Туризм
    17:29

    Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана

    Внутренняя политика
    17:29

    Наваф Салам: Ливан подаст жалобу в СБ ООН из-за ударов со стороны Израиля

    Другие страны
    Лента новостей