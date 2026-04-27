Андрей Бабиш: Азербайджан является крупнейшим поставщиком нефти в Чехию
Внешняя политика
- 27 апреля, 2026
- 17:55
Азербайджан является крупнейшим поставщиком нефти в Чешскую Республику.
Как передает Report, об этом сказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, выступая с заявлением для прессы совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Габале.
"Сегодняшняя встреча была особенной. Конечно, сегодня Европа говорит об энергетике, потому что нефтеперерабатывающим заводам требуется сырье, для производства различных продуктов необходим природный газ. Азербайджан является крупнейшим поставщиком нефти в Чешскую Республику. 42% импортируемой нефти поступает из Азербайджана", - сказал он.
