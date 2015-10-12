МИД: Азербайджан имеет полное суверенное право в принятии решения о допуске-недопуске въезда иностранных граждан

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ "Азербайджан имеет полное суверенное право в принятии решения о допуске или недопуске на свою территорию иностранных граждан".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя вопрос журналистов о том, что представителям организации Amnesty İnternational было отказано во въезде в Азербайджан.

"На территории Азербайджана для иностранных граждан вступают в силу законы о госгранице и миграции, а также ряд других законов. Как и в любой другой стране, Азербайджан имеет полное суверенное право о принятии решения о допуске-недопуске въезда иностранных граждан", - заявил Х.Гаджиев.