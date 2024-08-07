Амирбеков: Территориальные претензии в конституции Армении - главное препятствие к миру

Территориальные претензии к Азербайджану, заложенные в нынешней конституции Армении, по-прежнему остаются единственным препятствием для дальнейшего прогресса в мирном процессе между Баку и Ереваном.

Территориальные претензии к Азербайджану, заложенные в нынешней конституции Армении, по-прежнему остаются единственным препятствием для дальнейшего прогресса в мирном процессе между Баку и Ереваном.

Как передает Report, об этом "Радио Свобода" заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям, посол Эльчин Амирбеков.

"Речь идет не о том, чтобы сделать это [изменение конституции] под давлением Азербайджана, а о том, чтобы они [избиратели] ответили на один вопрос: Хотите ли вы мира или вы хотите возможности для новой конфронтации с Азербайджаном? Если они [власти Армении] поставят вопрос таким образом, я думаю, что большинство армянских граждан, которые примут участие в референдуме, поддержат мир", - считает он.

"Мы хотим, чтобы нас заверили, что мирное соглашение - это своего рода торжественный договор, который сделает невозможным любое возвращение к реваншизму или к каким-либо территориальным претензиям к Азербайджану в будущем, как это было в прошлом", - добавил Амирбеков.

По словам представителя президента Азербайджана, одним из факторов, которые на данный момент облегчают переговоры, является то, что обе стороны согласились решить самый спорный из оставшихся вопросов. А именно, как организовать транспортные маршруты, которые соединят остальную часть Азербайджана с его эксклавом Нахчываном, то есть вопрос Зангезурского коридора.

"По взаимному согласию мы решили исключить этот пункт из мирного соглашения и перенести его [обсуждение] на более поздний этап... Итак, мы решили исключить это из текста, но мы все еще можем отразить в тексте тот факт, что это один из вопросов, к которому страны могут вернуться в будущем для обсуждения и достижения общего соглашения",- подытожил он.