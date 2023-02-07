Эмине Эрдоган поблагодарила Мехрибан Алиеву

Супруга президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана Амина Эрдоган поблагодарила первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву за соболезнования в связи с многочисленными жертвами землетрясения.

Супруга президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган поблагодарила первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву за соболезнования в связи с многочисленными жертвами землетрясения.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написала Эмине Эрдоган.

"Дорогая Мехрибан, от всего сердца благодарю вас за соболезнования и за то, что разделили нашу боль. Азербайджан одним из первых пришел к нам на помощь в это трудное время. Приятно видеть, что наши друзья с нами", - отметила первая леди Турции на своей странице в социальной сети.