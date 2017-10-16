Американский политолог: Азербайджан должен защищать свои интересы в ПАСЕ несмотря на их политику двойных стандартов

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Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Армения никогда не будет успешной в том, чтобы запятнать усилия правительства Азербайджана в сохранении мира и демократии.

Об этом Report заявил американский политолог Питер Тейс, комментируя вопрос об антиазербайджанских нападках Армении в ПАСЕ.

По его словам, эффективная политика мультикультурализма Баку будет всегда превалировать "над насилием, кампанией по информационной манипуляции и жестокими преступлениями, которые годами совершаются ВС Армении".

"Азербайджан должен защищать свои интересы в этой международной платформе, несмотря на их политику двойных стандартов. С одной стороны они критикуют ситуацию вокруг мусульман-рохинья, с другой стороны они молчат по поводу атак армянских сил 4 июля, в результате которого была убита Сахиба Гулиева и ее 2-летняя внучка Захра Гулиева", - заявил П. Тейс.