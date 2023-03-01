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Американский конгрессмен: Армения помешала установлению мира в регионе

Американский конгрессмен: Армения помешала установлению мира в регионе Член демократов Палаты представителей Конгресса США, сопредседатель Рабочей группы по Азербайджану Стив Коэн, представляющий штат Теннесси, выступил с заявлением в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
Внешняя политика
1 марта 2023 г. 04:13
Американский конгрессмен: Армения помешала установлению мира в регионе

Член демократов Палаты представителей Конгресса США, сопредседатель Рабочей группы по Азербайджану Стив Коэн, представляющий штат Теннесси, выступил с заявлением в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как передает американское бюро Report, в подписанном конгрессменом документе, содержится подробная информация о Ходжалинском геноциде, одной из самых страшных трагедий в истории Азербайджана:

"Ходжалы, расположенный в Карабахском регионе Азербайджана, когда-то был городом, в котором счастливо жили 7 000 человек. Это была самая крупная резня, направленная на уничтожение этнических азербайджанцев и мирного населения. 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении зверски убили 613 человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков. 8 семей полностью уничтожены. 130 детей потеряли одного из родителей, а 25 детей потеряли обоих родителей", - говорится в сообщении.

Конгрессмен заявил, что хотя в 1994 году между двумя странами было достигнуто перемирие, Армения предприняла шаги, далекие от миролюбивой позиции, и помешала установлению мира в регионе. В документе говорится об усилиях Азербайджана для существования мира и стабильности на Южном Кавказе.

В своем заявлении С.Коэн отметил, что Азербайджан является сильным партнером США и их союзников. Также подчеркивается роль нашей страны в обеспечении энергетической безопасности Европы.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Konqresmeni: “Ermənistan bölgədə sülhün bərqərar olmasına mane olub”

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