Американский эксперт: Мир принесет пользу и Азербайджану, и Армении

"Мир, безусловно, принесет пользу и Азербайджану и Армении".

"Мир, безусловно, принесет пользу и Азербайджану и Армении".

Об этом в интервью американскому бюро Report заявил директор Центра мира и безопасности на Ближнем Востоке Института Хадсона США Майкл Доран.

Эксперт отметил, что Пашинян должен реализовать договоренности, достигнутые в конце Второй Карабахской войны:

"Должен быть открыт Зангезурский коридор, положен конец незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана, прекращена установка мин. Наряду с этим должна быть демаркирована граница".

"Мир, безусловно, принесет пользу и Азербайджану и Армении. Я уверен, что Пашинян осознает этот факт. Но, к сожалению, в его стране и за ее пределами много сил, которые не хотят мира. Тем не менее, заинтересованность Белого дома и Госдепартамента в установлении мира в регионе является положительном фактором", - отметил Майкл Доран.