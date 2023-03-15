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Американский эксперт: Мир принесет пользу и Азербайджану, и Армении

Американский эксперт: Мир принесет пользу и Азербайджану, и Армении "Мир, безусловно, принесет пользу и Азербайджану и Армении".
Внешняя политика
15 марта 2023 г. 19:03
Американский эксперт: Мир принесет пользу и Азербайджану, и Армении

"Мир, безусловно, принесет пользу и Азербайджану и Армении".

Об этом в интервью американскому бюро Report заявил директор Центра мира и безопасности на Ближнем Востоке Института Хадсона США Майкл Доран.

Эксперт отметил, что Пашинян должен реализовать договоренности, достигнутые в конце Второй Карабахской войны:

"Должен быть открыт Зангезурский коридор, положен конец незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана, прекращена установка мин. Наряду с этим должна быть демаркирована граница".

"Мир, безусловно, принесет пользу и Азербайджану и Армении. Я уверен, что Пашинян осознает этот факт. Но, к сожалению, в его стране и за ее пределами много сил, которые не хотят мира. Тем не менее, заинтересованность Белого дома и Госдепартамента в установлении мира в регионе является положительном фактором", - отметил Майкл Доран.

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Версия на английском языке Michael Doran: 'Peace will definitely bring benefits to Azerbaijan and Armenia' 
Версия на азербайджанском языке Amerikalı ekspert: "Sülh Azərbaycana xeyir gətirəcək, həm də Ermənistana fayda verəcək"

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